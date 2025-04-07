Понятная политика| Политические убийства во Франции. Как выбирают нужных Президентов. Жертвы расправ

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Понятная политика| Политические убийства во Франции. Как выбирают нужных Президентов. Жертвы расправ07.04.2025
Понятная политика | Латвия: хроника упадка. Как умирали заводы. Куда привела Европа?31.03.2025
Понятная политика | Трамп готов захватить Гренландию? Зачем США самый большой остров в мире24.03.2025
Понятная политика| США: истоки агрессии. Выступление, которое перевернуло мир. Идеолог крови и хаоса17.03.2025
Понятная политика | Враги Европы: как устраняют неугодных политиков. Беззаконие и вопиющие факты10.03.2025
Понятная политика| Схватка за редкоземельные металлы: кто добывает, сколько осталось, в чем ценность03.03.2025
Понятная политика | Смертельный смог в Польше. Где нечем дышать, кто виноват?24.02.2025
Понятная политика | Грызня за власть в Польше. Война без правил: репрессии, аресты, увольнения17.02.2025
Понятная политика | Разгром USAID! Сколько стоят "независимые" СМИ? Как американцы промывали мозги10.02.2025
Понятная политика | Минск, Джакарта, Ханой. Азия о Беларуси и Лукашенко. Борьба за честную политику03.02.2025
Понятная политика | Европа за Беларусь! Италия про санкции, Лукашенко, болезни ЕС и подчинение США27.01.2025
Понятная политика | Грабеж 21-го века: Африка против санкций и неоколониализма. Уважение к Лукашенко20.01.2025
Понятная политика | Без Лукашенко Беларусь бы не выжила. Бразилия. Разговор о главном13.01.2025
Понятная политика | Неудачники 2024 года. Кого выгнал народ? Отставки и провалы западных политиков06.01.2025
Понятная политика | Оплеуха для Варшавы: падение ПиС. Передел власти, кумовство, коррупция, скандалы30.12.2024
Понятная политика | Крах Байдена и демократов: коррупция, хаос в мире, миграция наркотики, Украина23.12.2024
Понятная политика | Убить Лукашенко: они ненавидят Беларусь. Шабаш в Киеве: с кем общаются беглые16.12.2024
Понятная политика | Макрона тоже в отставку! Франция в затяжном кризисе. Обвал рейтингов и экономики09.12.2024
Понятная политика | Крах медицины в Британии | Провалы политиков: 4 премьера за 2 года02.12.2024
Латвия вымирает в ЕС. Кошмарная демография, экономика в яме. Как пустеет страна25.11.2024
Понятная политика| Политические убийства во Франции. Как выбирают нужных Президентов. Жертвы расправ
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