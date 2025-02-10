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Понятная политика | Разгром USAID! Сколько стоят "независимые" СМИ? Как американцы промывали мозги

10.02.2025

Что же такое демократия, построенная на грантах? Миллиардные траты на майданы и революции. - Кто и когда вышвырнул USAID и как работала деструктивная сеть в Беларуси? - Гибридная оккупация и тотальная коррупция: как набивали карманы на чужой крови? Преступления USAID - в новом выпуске "Понятной политики".

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Понятная политика | Разгром USAID! Сколько стоят "независимые" СМИ? Как американцы промывали мозги

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