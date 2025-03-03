Смотреть онлайнПрограмма ТВ
По формеПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойЛебедева LIVEГлавный эфирКатюшин расчетВокруг планетыЭто другоеДиспозицияТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Понятная политика| Схватка за редкоземельные металлы: кто добывает, сколько осталось, в чем ценность

03.03.2025

Достать из-под земли. Охватит ли планету редкоземельная лихорадка? - Кто охотится за очень дорогими металлами и в чем их уникальная ценность? - Как добыть редкие вещества и почему от них зависит даже национальная безопасность? - Кто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра?

Выпуски

20 видео

Понятная политика| Схватка за редкоземельные металлы: кто добывает, сколько осталось, в чем ценность

Похожие программы