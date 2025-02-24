Грузия: кто и как качает страну? Почему Запад ополчился на Тбилиси и что требует? 28.10.2024

Жертвы ядовитых выбросов. Новым властям Германии придётся решать и экологические проблемы с которыми они столкнулись из-за своего ближайшего соседа - Польши. Всё больше немцев жалуются на ядовитый смог, который идёт с востока. Что уж говорить о самих поляках - они просто задыхаются. - Кто в Польше отравляет воздух и почему местная энергетика до сих пор использует дедовские технологии?

Понятная политика | Смертельный смог в Польше. Где нечем дышать, кто виноват?

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