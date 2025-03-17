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Понятная политика| США: истоки агрессии. Выступление, которое перевернуло мир. Идеолог крови и хаоса

17.03.2025

Америка, в бой! Кто надоумил Белый дом стать хозяином мира? С чего началась история американской агрессии? Политика войн, переворотов, интервенций, диктатур и огромных военных бюджетов. - Как всего одно выступление перевернуло систему международных отношений. И породило сотни трагедий и кровавых конфликтов

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Понятная политика| США: истоки агрессии. Выступление, которое перевернуло мир. Идеолог крови и хаоса

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