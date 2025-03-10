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Понятная политика | Враги Европы: как устраняют неугодных политиков. Беззаконие и вопиющие факты
10.03.2025
Как Европа устраняет неугодных политиков? "Заказные" аресты, покушения, финансирование деструктивных структур и даже отмена выборов. - Кто и почему попал под "каток демократии"? - Лицемерие элит и полнейшее беззаконие
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Понятная политика | Без Лукашенко Беларусь бы не выжила. Бразилия. Разговор о главном13.01.2025
Понятная политика | Неудачники 2024 года. Кого выгнал народ? Отставки и провалы западных политиков06.01.2025
Понятная политика | Оплеуха для Варшавы: падение ПиС. Передел власти, кумовство, коррупция, скандалы30.12.2024
Понятная политика | Крах Байдена и демократов: коррупция, хаос в мире, миграция наркотики, Украина23.12.2024
Понятная политика | Убить Лукашенко: они ненавидят Беларусь. Шабаш в Киеве: с кем общаются беглые16.12.2024
Понятная политика | Макрона тоже в отставку! Франция в затяжном кризисе. Обвал рейтингов и экономики09.12.2024
Понятная политика | Крах медицины в Британии | Провалы политиков: 4 премьера за 2 года02.12.2024
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Понятная политика | Враги Европы: как устраняют неугодных политиков. Беззаконие и вопиющие факты
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