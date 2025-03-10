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Понятная политика | Враги Европы: как устраняют неугодных политиков. Беззаконие и вопиющие факты

10.03.2025

Как Европа устраняет неугодных политиков? "Заказные" аресты, покушения, финансирование деструктивных структур и даже отмена выборов. - Кто и почему попал под "каток демократии"? - Лицемерие элит и полнейшее беззаконие

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Понятная политика | Враги Европы: как устраняют неугодных политиков. Беззаконие и вопиющие факты

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