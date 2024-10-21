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Позор Германии: Берлин под колпаком США. Унижение, бегство бизнеса, военные базы
21.10.2024
Экономический гигант или политический карлик. Германия впадает в депрессию и полную зависимость от США. • Почему оккупация Берлина - часть стратегии Белого дома? • Как проходила ползучая американизация? От плана Маршала до наших дней. Феодальные отношения и вассалы на поводке.
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