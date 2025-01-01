Скриншот | Когнитивная война: дипфейки в интернете отличить становится все сложнее 01.01.2025

Телефон стал продолжением руки и неотъемлемой частью нашей жизни. Выходя из дома, скорее забудешь ключи от квартиры или проездной, чем свой мобильник, в котором в буквальном смысле вся жизнь. Он всегда с нами. Стремительная гаджетализация населения меняет и привычки потребления новостей. Мы просто физически не успеваем осмыслить тот поток информации, с которым сталкиваемся ежедневно. В этом смысле, конечно, первостепенная задача не утонуть.