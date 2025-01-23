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Скриншот | Наследие 2020 года: как протесты изменили белорусское общество?

23.01.2025

В новом выпуске "Скриншот" обсудим ключевые моменты, касающиеся евроинтеграции и событий 2020 года в Беларуси. - Нарративы и манипуляции общественным мнением: кто стоит за ними? - Роль оппозиционных медиа в формировании протестного движения. - Последствия протестов для общества и тех, кто участвовал в них.

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Скриншот | Наследие 2020 года: как протесты изменили белорусское общество?

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