Скриншот | Наследие 2020 года: как протесты изменили белорусское общество? 23.01.2025

В новом выпуске "Скриншот" обсудим ключевые моменты, касающиеся евроинтеграции и событий 2020 года в Беларуси. - Нарративы и манипуляции общественным мнением: кто стоит за ними? - Роль оппозиционных медиа в формировании протестного движения. - Последствия протестов для общества и тех, кто участвовал в них.