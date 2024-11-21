Чемпионка из Смолевичей! Антонина Кошель откровенно о спорте и жизни 21.11.2024

Она преодолела все трудности и ярко ворвалась в мировую спортивную гимнастику! Олимпийская чемпионка Мюнхена Антонина Кошель накануне принимала поздравления с юбилеем, а сегодня, листая альбом с фотографиями, расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме, поделится своими жизненными принципами и воспоминаниями о той звездной олимпийской команде. - Как бидон с молоком едва не стоил Антонине Кошель жизни? - Почему спортсменка завершила карьеру на взлете? - Чем закончился для девушки госэкзамен в институте?