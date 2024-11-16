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Европа под прицелом США. Что для мира означает победа Трампа?
16.11.2024
Победа республиканца Трампа была вполне прогнозируемой. А вот демократка Харрис не смогла скрыть нервозности и неуверенности. Лоббисты Камалы в её борьбе за кресло в Белом доме прекрасно осознавали ситуацию надвигающегося краха. И оставалось одно... С хорошей миной закончить этот спектакль. Получилось ли? Подробности смотрите в нашем специальном репортаже!
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