Привести дороги в порядок! Реконструкция и обновление инфраструктуры 26.10.2024

Более пяти тысяч километров автодорог отремонтируют в этом году в Беларуси. Это в полтора раза больше, чем было сделано за 2023. Что касается очередной пятилетки, реконструкцию дорог будут выполнять точечно. В первую очередь работы будут вестись на участках международных транспортных коридоров, а также на участках с интенсивным движением. - Станет ли больше бетонных магистралей? - Сколько стоит один километр пути? - И на какие дороги чаще всего жалуются белорусы?