Лебедева LIVEТрендыГлавный эфирЭто другоеСкриншотДиспозицияНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойВокруг планетыПо формеПонятная политикаКатюшин расчетПлощадкаПлан БСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Разговор о важном: семейные ценности. Форум в Полоцке

22.10.2024

Семья - бренд современной Беларуси. 14-15 октября в Полоцке прошёл республиканский форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который открыл Неделю родительской любви. Этот масштабный проект - совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая реализуется уже во второй раз.

Выпуски

20 видео

Разговор о важном: семейные ценности. Форум в Полоцке