Развитие студотрядовского движения в Беларуси! Будущие проекты 30.11.2024

21-ый век — мы набираем обороты и уверенно делаем шаги в не менее прогрессивное будущее! Бывало и такое, что белорусскую молодёжь отделяли от дома более восьми тысяч километров и несколько часовых поясов. Неизменно одно — желание и умение сохранить лучшие традиции. Поговорим о тех, чьи маршруты разбросаны, как минимум по всей Беларуси. Они ударно работают, классно отдыхают и строят наше общее будущее!