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Важная роль в работе стражей порядка отводится международному сотрудничеству. Формированию крепких дружеских и профессиональных связей с коллегами из других стран глава белорусского милицейского ведомства Иван Кубраков уделяет огромное внимание. Что касается взаимодействия, особенно с странами СНГ, оно находится на очень высоком уровне!

Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции

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