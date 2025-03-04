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Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции

04.03.2025

Важная роль в работе стражей порядка отводится международному сотрудничеству. Формированию крепких дружеских и профессиональных связей с коллегами из других стран глава белорусского милицейского ведомства Иван Кубраков уделяет огромное внимание. Что касается взаимодействия, особенно с странами СНГ, оно находится на очень высоком уровне!

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Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции

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