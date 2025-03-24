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Специальный репортаж | Аномально теплая зима в Беларуси: грибы в январе и урожай картофеля

24.03.2025

Эта зима в Беларуси удивила всех своей аномальной теплотой и необычными природными явлениями. Жители страны стали свидетелями не только температурных рекордов, но и множества удивительных событий, которые подняли интерес в социальных сетях и вызвали обсуждения среди ученых. Антон Романовский, пенсионер и увлеченный орнитолог, делится своими наблюдениями за птицами, которые в этом году обосновались в его саду в большом количестве. Из-за мягкой зимы он заметил увеличение числа пернатых гостей и даже построил для них трехъярусную птичью столовую. Однако не только птицы удивили в этом году. Необычно теплая зима привела к тому, что в январе в лесах начали появляться грибы, а в городах зацвели цветы, такие как примулы и маргаритки.

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Специальный репортаж | Аномально теплая зима в Беларуси: грибы в январе и урожай картофеля

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