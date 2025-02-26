3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов
26.02.2025
Баку называют восточным Парижем, где в гармонии переплетаются самобытность, традиции и современность. В народе его называют город ветров, но из минус 10-ти минских - в плюс 7 бакинских - это практически перелет в весну. В отношениях между государствами и вовсе тепло круглый год. В подтверждение, встреча в резиденции азербайджанского лидера. Этот Дворец встречает высокопоставленных гостей со всего мира, и здесь принимаются важнейшие политические решения. Беларусь и Азербайджан - партнёры стратегические. Взят курс на рост товарооборота и углубление кооперации.
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов26.02.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dafec7f-8a6c-4e2f-85c8-a549ddb5a793/conversions/bb180bb7-e516-4797-a514-c399664e367b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dafec7f-8a6c-4e2f-85c8-a549ddb5a793/conversions/bb180bb7-e516-4797-a514-c399664e367b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dafec7f-8a6c-4e2f-85c8-a549ddb5a793/conversions/bb180bb7-e516-4797-a514-c399664e367b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dafec7f-8a6c-4e2f-85c8-a549ddb5a793/conversions/bb180bb7-e516-4797-a514-c399664e367b-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byБаку называют восточным Парижем, где в гармонии переплетаются самобытность, традиции и современность. В народе его называют город ветров, но из минус 10-ти минских - в плюс 7 бакинских - это практически перелет в весну. В отношениях между государствами и вовсе тепло круглый год. В подтверждение, встреча в резиденции азербайджанского лидера. Этот Дворец встречает высокопоставленных гостей со всего мира, и здесь принимаются важнейшие политические решения. Беларусь и Азербайджан - партнёры стратегические. Взят курс на рост товарооборота и углубление кооперации.