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Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов

26.02.2025

Баку называют восточным Парижем, где в гармонии переплетаются самобытность, традиции и современность. В народе его называют город ветров, но из минус 10-ти минских - в плюс 7 бакинских - это практически перелет в весну. В отношениях между государствами и вовсе тепло круглый год. В подтверждение, встреча в резиденции азербайджанского лидера. Этот Дворец встречает высокопоставленных гостей со всего мира, и здесь принимаются важнейшие политические решения. Беларусь и Азербайджан - партнёры стратегические. Взят курс на рост товарооборота и углубление кооперации.

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Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов

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