Лебедева LIVEТрендыГлавный эфирПо формеПонятная политикаЭто другоеСкриншотДиспозицияНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойВокруг планетыКатюшин расчетПлощадкаПлан БСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Специальный репортаж | Беларусь на Китайской международной выставке импорта | IT | Промышленность

23.12.2024

Белорусы приходят в Китай с открытым сердцем и готовыми коммерческими предложениями. На Китайской международной выставке импорта около 60 наших предприятий. 600 тысяч квадратных метров и лучшее, что можно с гордостью записать на счёт своей промышленности, сферы услуг, науки, высоких технологий. В каких ещё направлениях развиваем сотрудничество с Китаем.

Выпуски

20 видео

Специальный репортаж | Беларусь на Китайской международной выставке импорта | IT | Промышленность