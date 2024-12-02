Специальный репортаж | Беларусь в лидерах по экспорту IT услуг в Восточной Европе! 02.12.2024

Беларусь в лидерах по экспорту IT услуг в Восточной Европе! Как в Минске прошел международный IT-форум. 30 спикеров, 100 стартапов и 5 тысяч гостей только по билетам в первый бизнес-день на международном IT-форуме. Здесь презентовали готовые алгоритмы: как искусственный интеллект может сделать нашу комфортное. Автоматизируем процессы и экономим время и деньги. А ещё зарабатываем: ведь такие ноу-хау нужны и за пределами страны.