Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения 31.01.2025

Наука в Беларуси развивается во всех областях. - Как довезти молочные продукты в Антарктиду, чтобы ничего не испортилось? - Сколько инвестируем в развитие искусственного интеллекта? - Новые разработки молодых учёных.