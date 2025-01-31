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Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения

31.01.2025

Наука в Беларуси развивается во всех областях. - Как довезти молочные продукты в Антарктиду, чтобы ничего не испортилось? - Сколько инвестируем в развитие искусственного интеллекта? - Новые разработки молодых учёных.

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Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения

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