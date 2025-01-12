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Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?

12.01.2025

Выжить, трижды побывав по ту сторону. Невероятные истории спасения. Белорусские врачи постоянно решают задачки со звёздочкой. - Как возвращают к жизни тяжелейших пациентов? Истории о силе духа и мастерстве врачей – в "Специальном репортаже".

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Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?