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Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса

16.01.2025

"Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно". О чем мечтают дети обделенные родительской любовью и вниманием? Смотрите в новом специальном репортаже "Первого информационного". - Социальная поддержка государства - Новая модель жизнеустройства детей, которые остались без родителей - Новогодняя акция "Наши дети" дарит волшебство детям по всей стране

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Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса