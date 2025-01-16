Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса 16.01.2025

"Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно". О чем мечтают дети обделенные родительской любовью и вниманием? Смотрите в новом специальном репортаже "Первого информационного". - Социальная поддержка государства - Новая модель жизнеустройства детей, которые остались без родителей - Новогодняя акция "Наши дети" дарит волшебство детям по всей стране