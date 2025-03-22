Разрушенные крыши Крокус Сити Холла видны издалека, и, кажется, за год её вид стал ещё более зловещим. Ветер гуляет между выбитыми стёклами, а обугленные ржавые перекрытия торчат, как переломанные кости. Крокус Сити Холл был одним из самых крупнейших концертных залов Подмосковья. Он многоуровневый, вмещал от 6 до 9 с половиной тысяч человек. В тот вечер выступала группа Пикник. Поклонники русского рока приходили целыми семьями. Кто-то заранее, кто-то опаздывал, ища место на парковке. Концерт должен был начаться в 20.00. Боевики подъехали к центральному входу Крокус Сити Холла буквально за 15-20 минут до начала концерта. Подробности в "Специальном репортаже".

Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии

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