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Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии

22.03.2025

Разрушенные крыши Крокус Сити Холла видны издалека, и, кажется, за год её вид стал ещё более зловещим. Ветер гуляет между выбитыми стёклами, а обугленные ржавые перекрытия торчат, как переломанные кости. Крокус Сити Холл был одним из самых крупнейших концертных залов Подмосковья. Он многоуровневый, вмещал от 6 до 9 с половиной тысяч человек. В тот вечер выступала группа Пикник. Поклонники русского рока приходили целыми семьями. Кто-то заранее, кто-то опаздывал, ища место на парковке. Концерт должен был начаться в 20.00. Боевики подъехали к центральному входу Крокус Сити Холла буквально за 15-20 минут до начала концерта. Подробности в "Специальном репортаже".

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Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии

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