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Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству

02.01.2025

2024 год - это уже история, та, которая запомнилась всей стране взлётом белорусской политики. Мы принимали важнейшие решения для будущего и пытались исправить ошибки прошлого! За 12 месяцев мы окончательно расставили приоритеты! А какими они будут? Расскажем в специальном репортаже!

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Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству