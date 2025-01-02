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Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству
02.01.2025
2024 год - это уже история, та, которая запомнилась всей стране взлётом белорусской политики. Мы принимали важнейшие решения для будущего и пытались исправить ошибки прошлого! За 12 месяцев мы окончательно расставили приоритеты! А какими они будут? Расскажем в специальном репортаже!
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20 видео
Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству02.01.2025
Специальный репортаж | Республиканская благотворительная акция "Наши дети"02.01.2025
Специальный репортаж | Международный проект SIRIUS-2023 | Эксперимент - работа на лунной поверхности25.12.2024
Специальный репортаж | Беларусь на Китайской международной выставке импорта | IT | Промышленность23.12.2024
Специальный репортаж | Как школьники справляются с военным ремеслом и курсантской жизнью22.12.2024
Специальный репортаж | Современный Минск: перспективы развития | Инновационное предпринимательство17.12.2024
Военно-патриотические клубы страны. Воспитание достойного поколения белорусов15.12.2024
Специальный репортаж | На "мирных" улицах Тбилиси | Грузинская мечта против США и НАТО?12.12.2024
Специальный репортаж | Беларусь в лидерах по экспорту IT услуг в Восточной Европе!02.12.2024
Специальный репортаж | Молодые таланты Беларуси и их непростой путь! Они родились при Президенте01.12.2024
Специальный репортаж | Диалог на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ |Экономика в период санкций01.12.2024
Развитие студотрядовского движения в Беларуси! Будущие проекты30.11.2024
Страны БРИКС и Африки спелись! Международный конкурс Наше поколение состоялся в Казани!22.11.2024
Чемпионка из Смолевичей! Антонина Кошель откровенно о спорте и жизни21.11.2024
Европа под прицелом США. Что для мира означает победа Трампа?16.11.2024
Молодые учёные Беларуси. Республиканский проект "100 идей для Беларуси"15.11.2024
III чемпионат по колке дров среди СМИ | Яркие зрительские эмоции | Техника колки дров08.11.2024
"Лiстапад" со знаком качества! Минский международный кинофестиваль проходит в 30-ый раз03.11.2024
Факультету журналистики - 80 лет! Какие “бойцы” сегодня нужны в государственных медиа?02.11.2024
Привести дороги в порядок! Реконструкция и обновление инфраструктуры26.10.2024