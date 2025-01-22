Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США? 22.01.2025

Игрок номер 46 - Байден, "выбыл" ещё до начала финальной "игры" - дня голосования. На его место пришла Камала Харрис, которую в лагере Байдена мягко назвали "предателем". И, наконец, он - 45-ый – Дональд Трамп. Вот только в "Кальмара" в США, конечно же, никто не играет. А вот в Президента - вполне. 312 выборщиков за Трампа и 226 за Харрис. И вправду, тише едешь - дальше будешь.