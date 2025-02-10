Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности 10.02.2025

Суть госинвестпрограммы в том, чтобы выполнять какие-то социальные обязательства или улучшать всю инфраструктуру вокруг людей для того, чтобы обеспечить более комфортные условия жизни. - Какие объекты профинансирует государственная инвестпрограмма? - Новый корпус БНТУ - Строительство и реконструкция дорог и мостов