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Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках

01.03.2025

Союзный роуминг теперь доступен для белорусов и россиян: - Как это повлияет на повседневное общение и бизнес? - Что изменится для пользователей, и какие возможности откроются в сфере телекоммуникаций? Также поговорим о качестве мобильной связи в Беларуси: - Почему жители новых микрорайонов сталкиваются с проблемами связи? - Какие меры принимаются для улучшения ситуации и как государственные органы реагируют на жалобы граждан? Об этом смотрите в "Специальном репортаже".

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Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках

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