3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?
20.02.2025
Беларусь становится всё более популярной среди туристов! В преддверии 80-летия Победы все активно бронируют туры, чтобы исследовать исторические места, такие как Брестская крепость и мемориалы. Экскурсоводы играют ключевую роль в этом: они не только рассказывают интересные факты, но и помогают почувствовать связь с историей. Как удовлетворить спрос на экскурсии по самым знаковым местам страны? Узнайте в "Специальном репортаже"!
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee455960-6cf2-4e18-b18a-8e18796ddc88/conversions/30f85da3-a977-4a6c-81f8-d70f0dcad224-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee455960-6cf2-4e18-b18a-8e18796ddc88/conversions/30f85da3-a977-4a6c-81f8-d70f0dcad224-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee455960-6cf2-4e18-b18a-8e18796ddc88/conversions/30f85da3-a977-4a6c-81f8-d70f0dcad224-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee455960-6cf2-4e18-b18a-8e18796ddc88/conversions/30f85da3-a977-4a6c-81f8-d70f0dcad224-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byБеларусь становится всё более популярной среди туристов! В преддверии 80-летия Победы все активно бронируют туры, чтобы исследовать исторические места, такие как Брестская крепость и мемориалы. Экскурсоводы играют ключевую роль в этом: они не только рассказывают интересные факты, но и помогают почувствовать связь с историей. Как удовлетворить спрос на экскурсии по самым знаковым местам страны? Узнайте в "Специальном репортаже"!