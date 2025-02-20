Беларусь становится всё более популярной среди туристов! В преддверии 80-летия Победы все активно бронируют туры, чтобы исследовать исторические места, такие как Брестская крепость и мемориалы. Экскурсоводы играют ключевую роль в этом: они не только рассказывают интересные факты, но и помогают почувствовать связь с историей. Как удовлетворить спрос на экскурсии по самым знаковым местам страны? Узнайте в "Специальном репортаже"!

Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?

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