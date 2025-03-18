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Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков
18.03.2025
Белорусская АЭС стала символом энергетической независимости и локомотивом развития Островца. Из небольшого посёлка город превратился в современный центр с развитой инфраструктурой, комфортным жильём, детскими садами и спортивными объектами. Островец стал центром культурной и спортивной жизни. Здесь есть современный ледовый дворец, где тренируются будущие хоккеисты, и многофункциональный центр культуры, где молодёжь может заниматься творчеством. О том, как крупный инфраструктурный проект может изменить жизнь в регионе, смотрите в "Специальном репортаже".
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Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков18.03.2025
Специальный репортаж | Стипендия как признание и аванс в будущее белорусского спорта!15.03.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?09.03.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?05.03.2025
Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции04.03.2025
Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов26.02.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков
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