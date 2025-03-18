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Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков

18.03.2025

Белорусская АЭС стала символом энергетической независимости и локомотивом развития Островца. Из небольшого посёлка город превратился в современный центр с развитой инфраструктурой, комфортным жильём, детскими садами и спортивными объектами. Островец стал центром культурной и спортивной жизни. Здесь есть современный ледовый дворец, где тренируются будущие хоккеисты, и многофункциональный центр культуры, где молодёжь может заниматься творчеством. О том, как крупный инфраструктурный проект может изменить жизнь в регионе, смотрите в "Специальном репортаже".

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Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков

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