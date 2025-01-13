Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси 13.01.2025

Как акция "Рождественская традиция" меняет жизни детей из социально-педагогических центров и детских домов. - Каково это - получать поддержку и внимание в трудные времена? - Какие эмоции испытывают дети, когда им дарят тепло и заботу? - Как каждый подарок становится частичкой любви и заботы? Атмосфера дружбы и волшебства - в "Специальном репортаже"