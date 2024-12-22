Специальный репортаж | Как школьники справляются с военным ремеслом и курсантской жизнью 22.12.2024

Силу духа и умение постоять за себя взращивали у молодого поколения во время военно-патриотического турнира "Вызов"! Место дислокации неизменно — учебный центр Военной академии "Белая лужа". ☝🏼Двадцатка сильных духом и смелых на протяжении года всегда была на боевой передовой! За это время чего здесь только не было! Преодолевали полосу препятствий и психологические барьеры, проходили заражённые участки местности в противогазе, оборудовали окопы и управляли дронами… 💥🇧🇾Подробности смотрите в специальном репортаже "Патриоты Беларуси"