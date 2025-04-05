Специальный репортаж | Как современные технологии спасают пациентов с инсультом

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24412fe1-41e0-4c55-8e90-4f442a8c0c32/conversions/5265c6a0-7ddf-4b09-87a8-8eb26e592d7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24412fe1-41e0-4c55-8e90-4f442a8c0c32/conversions/5265c6a0-7ddf-4b09-87a8-8eb26e592d7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24412fe1-41e0-4c55-8e90-4f442a8c0c32/conversions/5265c6a0-7ddf-4b09-87a8-8eb26e592d7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24412fe1-41e0-4c55-8e90-4f442a8c0c32/conversions/5265c6a0-7ddf-4b09-87a8-8eb26e592d7f-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Современная медицина делает невероятные шаги в лечении инсульта, позволяя спасать жизни и возвращать пациентов к нормальной жизни. Инсульт - это состояние, когда кровоток к мозгу нарушается, и без своевременной помощи это может привести к инвалидности или смерти. Однако современные технологии позволяют оперативно и эффективно решать эту проблему. Важнейшим фактором является время: если пациент поступает в больницу в терапевтическом окне (первые 4,5 часа после появления симптомов), шансы на полное восстановление значительно возрастают. В клиниках разработаны чёткие схемы действий для пациентов с инсультом. Бригады скорой помощи оперативно передают информацию врачам, которые уже готовы к приёму пациента. Диагностика и лечение начинаются практически сразу, что позволяет максимально эффективно использовать время.