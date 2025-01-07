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Специальный репортаж | Как воспитывают будущих чемпионов? Интервью с заслуженным тренером Беларуси

07.01.2025

Детство Геннадия Вишнякова прошло в детском доме. Ещё в школе-интернате он начал увлекаться плаванием. Геннадий Вишняков работает тренером более 50 лет. Среди его воспитанников - как олимпийцы, так и паралимпийцы. О своём пути в спорте заслуженный тренер Беларуси Геннадий Вишняков рассказал в проекте "Специальный репортаж".

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Специальный репортаж | Как воспитывают будущих чемпионов? Интервью с заслуженным тренером Беларуси