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Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро

23.02.2025

Тихий уголок натурной площадки киностудии "Беларусьфильм", которая находится вблизи деревни Каменка Смолевичского района Минской области, превратился в место, где громкий рев мотоциклов разорвал тишину белорусской природы. Изюминка натурпавильона - это интересный ландшафт, что как нельзя лучше подходит к спортивно-экстремальной истории. Именно это место стало площадкой для зимнего этапа чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons".

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Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро

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