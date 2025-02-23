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Тихий уголок натурной площадки киностудии "Беларусьфильм", которая находится вблизи деревни Каменка Смолевичского района Минской области, превратился в место, где громкий рев мотоциклов разорвал тишину белорусской природы. Изюминка натурпавильона - это интересный ландшафт, что как нельзя лучше подходит к спортивно-экстремальной истории. Именно это место стало площадкой для зимнего этапа чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons".

Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро

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