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Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО
17.02.2025
В условиях нарастающих международных противоречий и изменения баланса сил мир оказывается на пороге новой глобальной конфронтации. - Какие факторы способствуют эскалации конфликтов? - Почему устаревшие правила международных отношений больше не работают? - Как расширение НАТО влияет на безопасность Европы и мира в целом?
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20 видео
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?12.01.2025
Специальный репортаж | Старт Первого информационного: новый этап в белорусском телевидении10.01.2025
Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте10.01.2025
Специальный репортаж | История создания Агентства теленовостей | АТН - 30 лет!10.01.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО
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