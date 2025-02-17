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Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО

17.02.2025

В условиях нарастающих международных противоречий и изменения баланса сил мир оказывается на пороге новой глобальной конфронтации. - Какие факторы способствуют эскалации конфликтов? - Почему устаревшие правила международных отношений больше не работают? - Как расширение НАТО влияет на безопасность Европы и мира в целом?

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Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО

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