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В условиях нарастающих международных противоречий и изменения баланса сил мир оказывается на пороге новой глобальной конфронтации. - Какие факторы способствуют эскалации конфликтов? - Почему устаревшие правила международных отношений больше не работают? - Как расширение НАТО влияет на безопасность Европы и мира в целом?

Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО

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