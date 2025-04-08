Специальный репортаж | Кто контролирует "независимые СМИ" и сколько стоит свобода слова на Западе?

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8967bbd8-07cc-4a32-bba3-25e79ef647ae/conversions/5930d8c8-8597-4822-a0f3-95ce7557ed3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8967bbd8-07cc-4a32-bba3-25e79ef647ae/conversions/5930d8c8-8597-4822-a0f3-95ce7557ed3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8967bbd8-07cc-4a32-bba3-25e79ef647ae/conversions/5930d8c8-8597-4822-a0f3-95ce7557ed3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8967bbd8-07cc-4a32-bba3-25e79ef647ae/conversions/5930d8c8-8597-4822-a0f3-95ce7557ed3a-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Недавние события в США показали, что свобода слова и независимость СМИ на Западе - это иллюзия. Дональд Трамп и Илон Маск начали большую чистку в Вашингтоне, чтобы сократить дефицит бюджета. Среди затронутых структур оказалось USAID, которое финансировало цветные революции и политические перевороты, прикрываясь гуманитарной помощью. USAID активно вмешивалось в дела других стран, включая Украину, которая стала крупнейшим получателем американских грантов, что фактически лишило ее независимых СМИ. Также прекратило свою деятельность агентство USAGM, финансировавшее такие СМИ, как "Радио Свобода" и "Голос Америки". Эти "независимые" СМИ поддерживались американскими налогоплательщиками, но оказались под контролем ЦРУ. Подробности - в специальном репортаже.