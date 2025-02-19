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Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов

19.02.2025

Белорусы выиграли бронзу Кубка чемпионов-2025 по фристайлу в командном турнире. - Чем запомнился Кубок чемпионов-2025 по фристайлу? - Как белорусские спортсмены готовились к соревнованиям? - Насколько высока цена ошибки в лыжной акробатике?

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Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов

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