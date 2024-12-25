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Специальный репортаж | Международный проект SIRIUS-2023 | Эксперимент - работа на лунной поверхности
25.12.2024
В Москве завершился годовой эксперимент по имитации полёта на Луну, в котором участвовали шесть испытателей из Беларуси и России. Эксперимент проводился в Институте медико-биологических проблем РАН. В течение года экипаж проводил более 70 экспериментов по физиологии, психологии, иммунитету и метаболизму, биохимии и медицине. Этот эксперимент - важный шаг в подготовке к будущим полётам на Луну. Он поможет российским и белорусским ученым разработать новые технологии и обеспечить безопасность космонавтов в условиях длительного пространственного полёта.
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Специальный репортаж | На "мирных" улицах Тбилиси | Грузинская мечта против США и НАТО?12.12.2024
Специальный репортаж | Беларусь в лидерах по экспорту IT услуг в Восточной Европе!02.12.2024
Специальный репортаж | Молодые таланты Беларуси и их непростой путь! Они родились при Президенте01.12.2024
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