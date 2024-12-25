Специальный репортаж | Международный проект SIRIUS-2023 | Эксперимент - работа на лунной поверхности 25.12.2024

В Москве завершился годовой эксперимент по имитации полёта на Луну, в котором участвовали шесть испытателей из Беларуси и России. Эксперимент проводился в Институте медико-биологических проблем РАН. В течение года экипаж проводил более 70 экспериментов по физиологии, психологии, иммунитету и метаболизму, биохимии и медицине. Этот эксперимент - важный шаг в подготовке к будущим полётам на Луну. Он поможет российским и белорусским ученым разработать новые технологии и обеспечить безопасность космонавтов в условиях длительного пространственного полёта.