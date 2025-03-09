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Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?

09.03.2025

Открытие грантового "окна" в Беларуси - долгожданное событие. Это не только уникальная возможность получить финансирование, но и обратить взор всей страны на достойные проекты. Развитие отечественных научных школ, повышение качества обучения учащихся, разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализация новаторских культурных и молодежных проектов.

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Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?

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