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Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте

10.01.2025

Робот-официант, электромобиль, телемедицинский чекап - выставка белорусских достижений удивляет! А так же: - Космические достижения страны - Белорусская медицина Познакомиться с лучшими достижениями страны можно до 26 января.

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Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте