Gulfood не привыкать ставить рекорды по посещаемости. Цифра прошлого года 130 тысяч человек! Итоги этой выставки еще ждем, но уже есть интересная статистика. В Дубай приехали 5,5 тысячи участников из 130 стран, чтобы представить миллион наименований продукции. Найти новых партнеров именно с этой целью на Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Многие участвуют уже не впервые. Самые опытные точно знают: возможности этой недели нужно использовать на максимум. А значит, серьезно готовиться.

Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?

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