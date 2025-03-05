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Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?

05.03.2025

Gulfood не привыкать ставить рекорды по посещаемости. Цифра прошлого года 130 тысяч человек! Итоги этой выставки еще ждем, но уже есть интересная статистика. В Дубай приехали 5,5 тысячи участников из 130 стран, чтобы представить миллион наименований продукции. Найти новых партнеров именно с этой целью на Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Многие участвуют уже не впервые. Самые опытные точно знают: возможности этой недели нужно использовать на максимум. А значит, серьезно готовиться.

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Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?

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