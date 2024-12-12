Специальный репортаж | На "мирных" улицах Тбилиси | Грузинская мечта против США и НАТО? 12.12.2024

Традиционно в первой декаде декабря в центре Тбилиси зажигает огни рождественская ель. В этом году все иначе. Здесь пытаются разжечь огонь Майдана. Место праздничных гуляний и концертов на проспекте Руставели - пылающие покрышки и мусорные баки, перевёрнутые автомобили, драки и провокации. И над всем этим - флаги НАТО, Евросоюза, Украины. И очертания до боли знакомого сценария цветной революции. Местные телеграм-каналы, естественно, с западными админами, пестрят призывами выходить на улицы.