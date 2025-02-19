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Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП

19.02.2025

Они всегда в первых рядах - с энтузиазмом выходят на боевую передовую! Их поддерживает и ценит Глава государства, а мы - белорусы - берём с этих отважных ребят пример. Они живут под девизом "Мужество, ответственность, Отечество, патриотизм". И эти слова - не пустой звук. Глядя на них понимаешь - будущее в надёжных руках! На страже охраны и правопорядка отряды МООП уже 21 год!

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Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП

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