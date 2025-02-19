3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП
19.02.2025
Они всегда в первых рядах - с энтузиазмом выходят на боевую передовую! Их поддерживает и ценит Глава государства, а мы - белорусы - берём с этих отважных ребят пример. Они живут под девизом "Мужество, ответственность, Отечество, патриотизм". И эти слова - не пустой звук. Глядя на них понимаешь - будущее в надёжных руках! На страже охраны и правопорядка отряды МООП уже 21 год!
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?12.01.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3f838bc-697f-4a46-8792-fad6d68f50bf/conversions/a20dbcdd-efd5-44e9-b407-792fe563da5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3f838bc-697f-4a46-8792-fad6d68f50bf/conversions/a20dbcdd-efd5-44e9-b407-792fe563da5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3f838bc-697f-4a46-8792-fad6d68f50bf/conversions/a20dbcdd-efd5-44e9-b407-792fe563da5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3f838bc-697f-4a46-8792-fad6d68f50bf/conversions/a20dbcdd-efd5-44e9-b407-792fe563da5e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОни всегда в первых рядах - с энтузиазмом выходят на боевую передовую! Их поддерживает и ценит Глава государства, а мы - белорусы - берём с этих отважных ребят пример. Они живут под девизом "Мужество, ответственность, Отечество, патриотизм". И эти слова - не пустой звук. Глядя на них понимаешь - будущее в надёжных руках! На страже охраны и правопорядка отряды МООП уже 21 год!