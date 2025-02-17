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Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?
17.02.2025
В специальном репортаже "Неблизкий Восток" исследуем уникальный и противоречивый регион - небольшой отрезок пустынной территории на восточном побережье Средиземного моря, который является домом для трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Иерусалим, сердце Святой земли, играет центральную роль в этом конфликте. - Как мифы и религия влияют на поддержку палестинцев и израильтян в разных уголках мира? - Каковы корни конфликта? Рассмотрим становление сионизма и миграцию еврейского населения. - Какую роль играют США и Иран в этом противостоянии? - Какова позиция Беларуси на фоне глобальных конфликтов?
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20 видео
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?12.01.2025
Специальный репортаж | Старт Первого информационного: новый этап в белорусском телевидении10.01.2025
Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте10.01.2025
Специальный репортаж | История создания Агентства теленовостей | АТН - 30 лет!10.01.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?
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