В специальном репортаже "Неблизкий Восток" исследуем уникальный и противоречивый регион - небольшой отрезок пустынной территории на восточном побережье Средиземного моря, который является домом для трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Иерусалим, сердце Святой земли, играет центральную роль в этом конфликте. - Как мифы и религия влияют на поддержку палестинцев и израильтян в разных уголках мира? - Каковы корни конфликта? Рассмотрим становление сионизма и миграцию еврейского населения. - Какую роль играют США и Иран в этом противостоянии? - Какова позиция Беларуси на фоне глобальных конфликтов?

Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?

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