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Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе
06.02.2025
Ноябрь 2021 года стал поворотным моментом, когда белорусско-польская граница превратилась в арену человеческих жертв. За высоким забором, который возвела Польша, развернулись события, полные жестокости и страха. - Какова роль политических решений в формировании миграционных потоков? - Что стоит за политикой открытых границ, и какие последствия она имеет для стран Европы? - Каковы условия жизни беженцев на границах, и с какими трудностями они сталкиваются? О жестоких реалиях, с которыми сталкиваются мигранты - в специальном репортаже "Нелегалы на границе".
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Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?12.01.2025
Специальный репортаж | Старт Первого информационного: новый этап в белорусском телевидении10.01.2025
Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте10.01.2025
Специальный репортаж | История создания Агентства теленовостей | АТН - 30 лет!10.01.2025
Специальный репортаж | Как воспитывают будущих чемпионов? Интервью с заслуженным тренером Беларуси07.01.2025
Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству02.01.2025
Специальный репортаж | Республиканская благотворительная акция "Наши дети"02.01.2025
Специальный репортаж | Международный проект SIRIUS-2023 | Эксперимент - работа на лунной поверхности25.12.2024