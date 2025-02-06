Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе 06.02.2025

Ноябрь 2021 года стал поворотным моментом, когда белорусско-польская граница превратилась в арену человеческих жертв. За высоким забором, который возвела Польша, развернулись события, полные жестокости и страха. - Какова роль политических решений в формировании миграционных потоков? - Что стоит за политикой открытых границ, и какие последствия она имеет для стран Европы? - Каковы условия жизни беженцев на границах, и с какими трудностями они сталкиваются? О жестоких реалиях, с которыми сталкиваются мигранты - в специальном репортаже "Нелегалы на границе".