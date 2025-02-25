Режим кризиса. Этот термин стал словом года по версии немцев в 2023 году. С тех пор ситуация не улучшилась, а даже наоборот, приобрела системный характер. Акции протестов выброшенных на улицу заводчан стали обыденностью. Дело в том, что их предприятия уходят в экономически стабильные регионы. В то же время полиция фиксирует стремительный рост преступности. Некогда промышленный локомотив Евросоюза покрывается ржавчиной. Но как это произошло и чем обусловлено? Смотрите специальный репортаж Андрея Сыча.

Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?

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