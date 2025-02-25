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Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?
25.02.2025
Режим кризиса. Этот термин стал словом года по версии немцев в 2023 году. С тех пор ситуация не улучшилась, а даже наоборот, приобрела системный характер. Акции протестов выброшенных на улицу заводчан стали обыденностью. Дело в том, что их предприятия уходят в экономически стабильные регионы. В то же время полиция фиксирует стремительный рост преступности. Некогда промышленный локомотив Евросоюза покрывается ржавчиной. Но как это произошло и чем обусловлено? Смотрите специальный репортаж Андрея Сыча.
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Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж |Белорусская наука: инновационное мороженое, искусственный интеллект, удобрения31.01.2025
Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами26.01.2025
Специальный репортаж | Массовые беспорядки в Грузии | Кризис западной демократии26.01.2025
Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке24.01.2025
Специальный репортаж | Игра в президента: к чему привели выборы в США?22.01.2025
Специальный репортаж | Служба собак на границе! 30 лет кинологическому центру органов погранслужбы22.01.2025
Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!21.01.2025
Специальный репортаж | Чужих детей не бывает! Социальная поддержка и новогодние чудеса16.01.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?
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