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Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!

21.01.2025

Город, который знает, что значит быть на постоянном контроле Главы государства. Сложно найти предприятие, которое бы осталось без внимания со стороны Александра Лукашенко. А на протяжении пяти лет в районе работал специальный президентский Указ. Задача было не только подтянуть экономику, а за ней и качество жизни. Все в интересах простых людей.

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Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития!

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