Специальный репортаж | Орша - территория ускоренного развития! 21.01.2025

Город, который знает, что значит быть на постоянном контроле Главы государства. Сложно найти предприятие, которое бы осталось без внимания со стороны Александра Лукашенко. А на протяжении пяти лет в районе работал специальный президентский Указ. Задача было не только подтянуть экономику, а за ней и качество жизни. Все в интересах простых людей.