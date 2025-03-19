Абсолютный рекорд! Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку. Закончилась XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году в масштабном форуме участвует около 20 стран: участники ЕАЭС, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Китай и другие. Всё самое лучшее из мира печатного слова и цифры собрано в выставочном павильоне. 78,500 читателей прошли лабиринтом на Победителей, 14. Абсолютный рекорд за всю историю проведения интеллектуального форума

Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку

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