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Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку
19.03.2025
Абсолютный рекорд! Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку. Закончилась XXXII Минская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году в масштабном форуме участвует около 20 стран: участники ЕАЭС, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Китай и другие. Всё самое лучшее из мира печатного слова и цифры собрано в выставочном павильоне. 78,500 читателей прошли лабиринтом на Победителей, 14. Абсолютный рекорд за всю историю проведения интеллектуального форума
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Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку19.03.2025
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Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку
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