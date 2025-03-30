Конькобежный стадион "Минск-Арена" стал площадкой для выставки-ярмарки туристических услуг "Отдых-2025". Гостей встречали гостеприимно, угощая вкусной едой и напитками. В "Специальном репортаже" вы узнаете как страна раскрывает свои туристические сокровища — от экотуризма и промышленных гигантов до исторических дворцов и агросадов. Мы покажем, как Витебск радует своими ремеслами, Могилёв восхищает дворцом Булгакова, а Смоленск и Санкт-Петербург становятся мостами для культурного обмена. Также вы узнаете о новых чартерных рейсах, безвизовом режиме и растущем турпотоке из России, Зимбабве и Дагестана.

Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"

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