3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"
30.03.2025
Конькобежный стадион "Минск-Арена" стал площадкой для выставки-ярмарки туристических услуг "Отдых-2025". Гостей встречали гостеприимно, угощая вкусной едой и напитками. В "Специальном репортаже" вы узнаете как страна раскрывает свои туристические сокровища — от экотуризма и промышленных гигантов до исторических дворцов и агросадов. Мы покажем, как Витебск радует своими ремеслами, Могилёв восхищает дворцом Булгакова, а Смоленск и Санкт-Петербург становятся мостами для культурного обмена. Также вы узнаете о новых чартерных рейсах, безвизовом режиме и растущем турпотоке из России, Зимбабве и Дагестана.
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"30.03.2025
Специальный репортаж | Аномально теплая зима в Беларуси: грибы в январе и урожай картофеля24.03.2025
Специальный репортаж | Я знаю: викторина, где ученическая элита расширяет горизонты знаний!24.03.2025
Специальный репортаж| Годовщина теракта в Крокус Сити Холле. Белорусы оказались среди жертв трагедии22.03.2025
Специальный репортаж | Беларусь продолжает устанавливать новые факты нацистских преступлений20.03.2025
Специальный репортаж | Почти 79 тыс. человек посетили XXXII международную книжную выставку-ярмарку19.03.2025
Специальный репортаж | Как Островец из маленького посёлка превратился в современный город атомщиков18.03.2025
Специальный репортаж | Стипендия как признание и аванс в будущее белорусского спорта!15.03.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?09.03.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?05.03.2025
Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции04.03.2025
Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов26.02.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Презентации и мастер-классы: как прошла выставка-ярмарка "Отдых-2025"
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0092295-2625-496e-a9b2-1c6c8980334a/conversions/a8c793c4-ce86-4af0-ae22-4b21322578e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0092295-2625-496e-a9b2-1c6c8980334a/conversions/a8c793c4-ce86-4af0-ae22-4b21322578e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0092295-2625-496e-a9b2-1c6c8980334a/conversions/a8c793c4-ce86-4af0-ae22-4b21322578e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0092295-2625-496e-a9b2-1c6c8980334a/conversions/a8c793c4-ce86-4af0-ae22-4b21322578e4-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКонькобежный стадион "Минск-Арена" стал площадкой для выставки-ярмарки туристических услуг "Отдых-2025". Гостей встречали гостеприимно, угощая вкусной едой и напитками. В "Специальном репортаже" вы узнаете как страна раскрывает свои туристические сокровища — от экотуризма и промышленных гигантов до исторических дворцов и агросадов. Мы покажем, как Витебск радует своими ремеслами, Могилёв восхищает дворцом Булгакова, а Смоленск и Санкт-Петербург становятся мостами для культурного обмена. Также вы узнаете о новых чартерных рейсах, безвизовом режиме и растущем турпотоке из России, Зимбабве и Дагестана.