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Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?
12.03.2025
В "Специальном репортаже" расскажем о реальных историях жертв, которые потеряли свои сбережения, и покажем, как мошенники используют современные технологии для обмана. - Как молодые люди становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств? - Какие схемы обмана наиболее распространены в сфере криптовалют? - Как сотрудники банков могут распознать мошеннические транзакции и помочь жертвам? - Какие меры принимают правоохранительные органы для борьбы с мошенничеством?
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Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
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Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
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Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?
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