Смотреть онлайнПрограмма ТВ
По формеКатюшин расчетПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойЛебедева LIVEЭто другоеДиспозицияГлавный эфирВокруг планетыТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?

12.03.2025

В "Специальном репортаже" расскажем о реальных историях жертв, которые потеряли свои сбережения, и покажем, как мошенники используют современные технологии для обмана. - Как молодые люди становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств? - Какие схемы обмана наиболее распространены в сфере криптовалют? - Как сотрудники банков могут распознать мошеннические транзакции и помочь жертвам? - Какие меры принимают правоохранительные органы для борьбы с мошенничеством?

Выпуски

20 видео

Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?

Похожие программы