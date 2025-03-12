В "Специальном репортаже" расскажем о реальных историях жертв, которые потеряли свои сбережения, и покажем, как мошенники используют современные технологии для обмана. - Как молодые люди становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств? - Какие схемы обмана наиболее распространены в сфере криптовалют? - Как сотрудники банков могут распознать мошеннические транзакции и помочь жертвам? - Какие меры принимают правоохранительные органы для борьбы с мошенничеством?

Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?

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